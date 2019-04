Esporte Em clássico marcado por polêmicas, Vila Nova e Atlético empatam no Olímpico Definição da vaga à final será domingo (7 de abril), no Estádio Antônio Accioly, com mando atleticano. Empate leva a decisão para os pênaltis

Vila Nova e Atlético abriram a semifinal do Campeonato Goiano, neste domingo (31), no Estádio Olímpico, com clássico marcado pelo empate de 1 a 1 e, mais do que isso, muitas reclamações em relação à atuação da arbitragem. O lado vilanovense contesta a expulsão do zagueiro e capitão Wesley Matos, aos 6 minutos do primeiro tempo, em lance no qual o meia Jorginho f...