Em clássico fraco, Cruzeiro empata com Atlético-MG e segue perto de zona de risco

No calor da tarde de domingo em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético-MG fizeram um dos jogos mais "frios" desta edição do Campeonato Brasileiro e terminaram o clássico mineiro, válido pela 32.ª rodada, com o placar em branco. O empate por 0 a 0 foi reflexo das campanhas irregulares que as duas equipes têm feito na competição e manteve, principalmente o time cruzei...