Esporte Em clássico emocionante, Flamengo bate Fluminense e vai à final da Taça Guanabara O adversário da decisão no dia 22 de fevereiro será conhecido no domingo, quando Boavista e Volta Redonda se enfrentam em Bacaxá

O clássico foi emocionante no Maracanã. O Flamengo abriu 3 a 0 sobre o Fluminense com o futebol envolvente do ano passado, viu o arquirrival marcar duas vezes, mas se segurou e garantiu vaga na final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com uma vitória por 3 a 2. O adversário da decisão no dia 22 de fevereiro será conhecido no domingo, quando Boavista e...