Esporte Em clássico, Corinthians busca empate contra o Palmeiras pelo Paulista Alviverde chegou a abrir dois de vantagem no placar, mas time da casa buscou a igualdade

Numa partida em que Corinthians e Palmeiras atuaram com uma série de desfalques devido a um surto de Covid-19 no elenco alvinegro e a concentração do time alviverde na final da Copa do Brasil, os corintianos conseguiram buscar um empate nesta quarta-feira (3), em Itaquera, por 2 a 2. Os visitantes chegaram a abrir dois de vantagem no placar, com Lucas Lima e Gabr...