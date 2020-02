Esporte Em clássico contra o Goiânia, Liel espera torcida do Vila Nova Volante admitiu sentir desconforto no joelho, mas treina normalmente e tem vaga garantida na equipe titular

O volante Liel ganhou espaço na equipe do Vila Nova após se recuperar de cirurgia no joelho, feita ainda em novembro, quando jogava pelo Criciúma. O time teve maior volume no meio de campo com a presença do experiente atleta. Neste domingo (9), o compromisso do clube será enfrentar o Goiânia, em novo clássico, desta vez com torcidas dos dois times. “A presença do tor...