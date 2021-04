Esporte Em clássico com expulsões, Goianésia vence o Jaraguá e mantém tabu Azulão do Vale mantém 100% de aproveitamento em jogos contra o Gavião da Serra, na casa do rival do Vale do São Patrício: quatro jogos, quatro vitórias

O Goianésia venceu o Jaraguá, mais uma vez no Amintas de Freitas, e vai terminar a 7ª rodada do Campeonato Goiano na faixa de classificação. Em jogo quente no 2º tempo, o Azulão do Vale bateu o principal rival por 2 a 1, com gols de Léo Carvalho e Édipo - Bruno Leite, contra, descontou para os donos da casa, que em quatro clássicos não pontuou contra o adversário do Vale do ...