Esporte Em clássico com 8 gols e 2 viradas, Flamengo e Vasco empatam no Maracanã A igualdade impede a possibilidade de o Flamengo ser campeão no próximo fim de semana, ainda que o time esteja com confortável vantagem na liderança, agora com 78 pontos e 11 de vantagem para o Palmeiras

Em um dos mais emocionantes clássicos dos últimos anos no Rio, talento e superação se igualaram. Nesta quarta-feira (13), no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram por 4 a 4, em partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro por causa da presença do rubro-negro na decisão da Copa Libertadores. O gol no minuto inicial indicava que o Flamengo poderia ter vencido...