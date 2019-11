Esporte Em clássico com 46 mil no Castelão, Fortaleza bate Ceará e respira no Brasileirão Com placar magro, o Leão da Pici vence Vozão e chega aos 39 pontos na Série A. Rival segue ameaçado com 36 pontos

Em jogo com grande festa nas arquibancadas, o Fortaleza derrotou o rival Ceará por 1 a 0, na noite deste domingo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, disputado na Arena Castelão, teve mais de 46 mil torcedores no estádio. Além de vencer o maior rival, o Fortaleza deu um respiro na luta contra o rebaixamento, chegando aos 39 pontos, em 13.º lugar....