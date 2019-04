Esporte Em cerimônia com governador, Fla assina acordo para gerir Maracanã junto com Flu Os clubes assumirão a administração do estádio a partir do dia 19 de abril

Em uma cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira (12), no Palácio da Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio, o Flamengo assinou contrato para assumir a gestão do Maracanã, em parceria com o Fluminense, pelos próximos seis meses. Os clubes assumirão a administração do estádio a partir do dia 19 de abril e, neste período em que os times estarão à frente da...