Esporte Em cerimônia aberta para torcida, cinzas de Tia Fia são jogadas na Serrinha Além de da família da torcedores símbolo do Goiás, o ato que ocorreu neste sábado (23) contou a presença de alguns torcedores

As cinzas da torcedora do Goiás, Jotelmi Cardoso Sobrinho, a Tia Fia, foram jogadas no gramado do Estádio Hailé Pinheiro neste sábado (23). A cerimônia ocorreu 13 dias depois da morte da esmeraldina e contou com a presença de familiares e torcedores da equipe alviverde. A torcedora faleceu no último dia 10, aos 71 anos. As cinzas foram jogadas em determinados po...