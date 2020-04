Os cenários da pandemia do novo coronavírus pelo Brasil são diferentes. As regiões brasileiras enfrentarão os picos da doença em momentos diferentes e, por isso, é difícil prever quando o futebol em Goiás e no restante do País voltará a ser disputado. O Campeonato Goiano completa, nesta quarta-feira (15), um mês sem disputa de jogos. As atividades nos 12 clubes estão suspensas desde que a Federação Goiana de Futebol (FGF) aceitou as recomendações do Governo de Goiás e da CBF para paralisar a competição.

“O cenário (da doença) pelo País é diferente. Posso ter condição aqui em Goiás, mas e o Ceará, tem? Lá não. Vão jogar de portões fechados? E em outro lugar? Os países em que a doença começaram primeiro até hoje não voltaram a ter disputas esportivas. Temos mesmo de ficar ansiosos para voltar antes deles? O cenário é muito complicado”, disse o presidente da FGF, André Pitta, sobre a possibilidade de retorno do Goianão.

A incerteza quanto ao retorno é grande e existe na mesma proporção da ansiedade de torcedores, jogadores e presidentes de federações para o retorno do esporte. “A possibilidade, hoje, é real para qualquer coisa. De não ter Brasileiro, voltar ou não o Estadual e Copa do Brasil. Mas qualquer coisa que a gente falar agora pode não estar em pauta amanhã com o avanço da doença. Não é possível dar um chute certo sobre nada em relação ao futuro do futebol hoje”, salientou André Pitta.

Ao apontar uma “estratégia que não é simples”, André Pitta dá a ideia de “começar o Brasileiro e deixar lá no final (dezembro) uma meia dúzia de datas para os Estaduais, nem que a final fosse no dia 10 de janeiro”. Ele explica o cenário que pensou: “clubes (que não disputam o Nacional) iniciam treinos em dezembro, em vez de assinar por três meses talvez assinem por quatro. Antecipam o processo, acaba a edição deste ano em um final de semana (de janeiro) e, no outro, já inicia o próximo campeonato”,

Na opinião do dirigente, estados em que há clubes com calendário para temporada completa, no âmbito nacional ou internacional, a possibilidade de conclusão do Estadual é maior - André Pitta citou São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul como exemplo.

“Os outros, acho díficil, como nós. Temos vários clubes que não vão mais jogar este ano. Como vou sentar com eles e falar que o Goiano será retomado se equipes como Anápolis, Anapolina, Jaraguá, Iporá e Aparecidense, que não têm calendário, liberaram jogadores e terão de começar do zero? Será que todos os clubes vão ter condições de colocar times em campo? Acho que não”, completou o presidente da FGF.

Em contato diário com outras federações, além de clubes da Série D, já que é coordenador da competição, André Pitta não tem falado com o governo estadual para uma possível retomada do Goianão. “Todo mundo quer voltar, mas ninguém quer ser o primeiro. Imagina se o Goianão volta. A imprensa nacional vai dizer que Goiás não liga para mortes, para a doença. Não acho que resolver a situação sozinho é a melhor medida. São Paulo e Rio estão sendo pressionados para voltar porque os clubes precisam de dinheiro. Aqui, a pressão não é tão grande. O Atlético é o que mais quer o retorno, por causa da Série A”, disse o dirigente.

Três perguntas para André Pitta

1) O que seria um protocolo razoável para o retorno das atividades de futebol?

Não temos uma ideia ainda. Algumas pessoas (federações) estão se movimentando no sentido de retomar atividades. Sei que todos estão desesperados financeiramente, querem sair de casa e fazer as coisas acontecerem. Meu olho é de preocupação. Os números da pandemia aqui (Goiás) podem ser baixos, mas é em virtude do isolamento. Se voltar, a tendência, pelo meu pouco conhecimento, é de crescer. É prematuro falar em retorno de competições agora. Rio e São Paulo se movimentam para voltar, mas e se iniciam treinos, clubes menores voltam a tocar o projeto e as autoridades decidem, sei lá, daqui a 15 dias, interromper de novo?

2) Você é um dos diretores da Série D. Como tem atuado?

Sempre tenho conversado com todos sobre tudo. Aquela ajuda financeira partiu do presidente (Rogério Caboclo, da CBF). Foi positivo, vai ajudar os clubes que entraram no vermelho. Amanhã (quarta-feira), vou até falar com o Manoel Flores (diretor de competições) para ver a possibilidade de, daqui a pouco, aparecerem clubes da Série D que pensam em desistir. Devido à situação, podemos abrir alternativas. Quem sabe diminuir número de participantes ou realizar trocas de equipes.

3) É o período mais complicado que você vive como presidente na FGF?

Não pelo cargo, mas de vida. Ninguém espera passar por uma situação dessa. Não é só futebol, estamos vivendo uma pandemia. Como ser humano, é muito difícil viver esse momento.