Esporte Em Catalão, Crac e Goianésia empatam na estreia Leão do Sul e Azulão do Vale empataram sem gols na abertura do Estadual

Não foram apenas Anápolis e Vila Nova que não estiveram com as pontarias afiadas na 1ª rodada do Campeonato Goiano. Em Catalão, Crac e Goianésia fizeram jogo com tempos distintos, criaram chances, mas não saíram do zero no Estádio Genervino da Fonseca e estreiam no Goianão 2020 com empate sem gols. Com o resultado, as duas equipes ficam com 1 ponto e dividem a 4ª ...