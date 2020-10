Esporte Em casa, Vila Nova busca primeira vitória no Brasileiro de Aspirantes Equipe colorada tem dois empates na competição, contra Fortaleza e Juventude

Nesta quinta-feira (29), o Vila Nova busca a primeira vitória no Brasileiro de Aspirantes em jogo contra o Santa Cruz, às 15 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Tigre disputou dois jogos, até agora, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Empatou de 0 a 0, duas vezes, com Fortaleza e Juventude. A equipe visitante também não venceu na competição ainda ...