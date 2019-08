Esporte Em casa, Union Berlin faz história ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1 Sob muita festa de seus torcedores antes, durante e ao final da partida, a equipe anfitriã chegou ao triunfo com dois gols de Marius Bulter e um de Andersson, com Paco Alcácer descontando para o Dortmund

A cada rodada do Campeonato Alemão, o Union Berlin tem atraído mais atenção, com feitos e gestos emocionantes. Jogando em casa neste sábado, pela terceira rodada, a modesta equipe da capital alemã, que faz a sua estreia na elite do futebol do país nesta temporada, bateu o poderoso Borussia Dortmund por 3 a 1 e obteve a sua primeira vitória na história da competição. ...