Esporte 'Em casa', Rubinho Barrichello vence pela 5ª vez em Goiânia na Stock Car Barrichello usa estratégia, dá show de manobras e fatura a segunda corrida da 1ª etapa da Stock Car em 2020

Com estratégia correta e show de manobras, Rubinho Barrichello venceu mais uma vez em Goiânia. Na segunda prova da 1ª etapa da Stock Car 2020, o experiente piloto chegou à sua quinta vitória no Autódromo de Goiânia na categoria. Rubinho Barrichello largou na quarta colocação na segunda corrida, a bordo do Toyota Corolla. Como entendia que o carro não estava compet...