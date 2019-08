Esporte Em casa, Real Madrid deixa escapar vitória no fim contra o Valladolid O jogo marcou ainda o encontro entre o agora dono do time do Noroeste da Espanha, Ronaldo Nazário, e seu ex-clube. O Ex-atacante brasileiro esteve nas tribunas do Santiago Bernabéu assistindo à partida

Jogando em seu estádio, o Real Madrid apenas empatou em 1 a 1 com o modesto Valladolid na tarde deste sábado, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Os dois gols do confronto foram marcados nos dez minutos finais. O jogo marcou ainda o encontro entre o agora dono do time do Noroeste da Espanha, Ronaldo Nazário, e seu ex-clube. O Ex-atacante...