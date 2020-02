Esporte Em casa, líder Jaraguá tenta manter campanha perfeita no Goianão

Líder isolado, o Jaraguá tenta dar sequência ao desempenho perfeito no Goianão 2020. Para isso, enfrenta a Aparecidense, a partir das 16 horas deste sábado (8), no Estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá. Única equipe com 100% de aproveitamento - quatro vitórias em quatro rodadas -, o Gavião da Serra ganhou, na última rodada, do Atlético, com gol de Pedro Gabriel, nos ac...