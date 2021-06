Esporte Em casa, Jaraguá perde para o Gama na estreia da Série D Com time jovem e em fase de avaliação, Gavião da Serra é derrotado por 3 a 1 pela equipe alviverde

O Jaraguá perdeu para o Gama, neste sábado (5), na abertura da fase de grupos da Série D. No estádio Amintas de Freitas, o time alvinegro foi superado por 3 a 1 pela equipe alviverde - Caio fez o gol do clube goiano, Elias (duas vezes) e Vitinho anotaram para os visitantes. O resultado coloca o Jaraguá na última colocação do Grupo 5 da Série D e o Gama na l...