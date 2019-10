Esporte Em casa, Jaraguá conquista título inédito e estreia na 1ª Divisão. Anápolis volta à elite

Jaraguá, clube mais antigo em atividade do futebol goiano, e Anápolis, o primeiro clube do interior a conquistar o título do Campeonato Goiano (1965) são os dois novos integrantes do Estadual 2020. Na última rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, com quatro jogos disputados na tarde de ontem, Jaraguá (campeão) e Anápolis (vice) confirmaram as melhores campanhas n...