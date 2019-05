O Iporá iniciou mal sua jornada na Série D do Campeonato Brasileiro em 2019. Na tarde deste domingo (5), jogando em casa, no Estádio Ferreirão, o Lobo Guará foi derrotado em sua estreia na competição nacional pelo Sinop-MT por 2 a 0.

A vitória do Galo do Norte, como é conhecido o time mato-grossense, começou a ser construída logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Em falha da defesa goiana após levantamento de bola na área, Lagoa, camisa 10 do Sinop-MT, saiu cara a cara com o goleiro Leno e finalizou com precisão para abrir o placar. 1 a 0.

Os donos da casa tentavam a reação apostando em jogadas de velocidade e nas bolas aéreas quando mais um momento de desatenção do sistema defensivo culminou em lance capital favorável aos mato-grossenses. Aos 38 da etapa inicial, Maycon foi lançado nas costas da zaga e acabou sendo derrubado por Leno ao invadir a área. O pênalti foi cobrado e convertido pelo centroavante Ávila, que mandou a redonda no canto esquerdo do arqueiro do Iporá, que saltou para o outro lado.

No grupo A10 da Série D, o Lobo Guará está ao lado ainda de Corumbaense-MS e Palmas-TO. Na noite do último sábado (4), em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o time da casa derrotou a equipe tocantinense por 3 a 2.

O Iporá volta a campo no próximo sábado (11), às 16h, no Estádio Nílton Santos, em Palmas, capital do Tocantins, contra o Palmas.