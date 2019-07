Esporte Em casa, Grêmio vira sobre o Vasco na volta à Série A Tricolor gaúcho vê clube carioca abrir placar, VAR anular segundo gol visitante, mas busca virada com Pepê

De virada e com dois gols do garoto Pepê, o Grêmio bateu o Vasco em sua arena, neste sábado (13), por 2 a 1, chegando à terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro em sua décima rodada. O triunfo fez o time gaúcho, que antes da parada para a Copa América encerrara a primeira etapa da competição batendo Fortaleza e Botafogo, chegar aos 14 pontos, contendo a r...