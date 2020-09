Esporte Em casa, Goianésia vence o Vitória-ES na estreia da Série D Em noite inspirada de Vanilson, que marcou um gol e deu passe para outro, o Azulão do Vale bate a equipe capixaba por 2 a 0 na 1ª rodada do Grupo 5

O Goianésia dominou o Vitória-ES na estreia da Série D, e venceu o time capixaba por 2 a 0, no Estádio Valdeir José de Oliveira. O nome do jogo foi o camisa 9 do Azulão do Vale, Vanilson, que marcou um gol e deu assistência para outro. Dos participantes goianos na atual edição do campeonato, apenas o Azulão venceu na 1ª rodada - Goiânia e Aparecidense foram derrotados. Com o resultado, o Goianésia termina a 1ª rodada na liderança do Grupo 5, com três pontos. O Vit...