Esporte Em casa, Goiânia cede empate para Anapolina Galo abre o placar com Diney, mas permite reação da Rubra e apenas empata no Estádio Olímpico

O Goiânia cedeu empate para a Anapolina, por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (14) no Estádio Olímpico. Com isso, a Rubra somou seu primeiro ponto na tabela de classificação da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O Galo segue invicto na competição com oito pontos em quatro jogos disputados. O time alvinegro segue na faixa de acesso à 1ª Divisão. Em casa, no Est...