Esporte Em casa, Goiás goleia Vitória na estreia do Brasileiro Sub-17

Jogando em casa, o Goiás pretendia fazer valer o mando de campo. Conseguiu ao golear o Vitória-BA, por 4 a 1, no Estádio da Serrinha, na tarde desta quarta-feira (11), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. A maior parte dos gols foi marcada ainda no primeiro tempo - apenas o esmeraldino Igor fechou o placar, aos 16 minutos do segundo tempo, enquanto a...