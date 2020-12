Esporte Em casa, Goiás bate o Sport e deixa a lanterna do Brasileirão Com gol de Fernandão no começo da partida, time esmeraldino consegue segurar o resultado e sobe para a 18ª colocação provisória

Com direito a sufoco no fim do jogo, o Goiás derrotou o Sport, por 1 a 0, na noite deste sábado (26) na Serrinha, e deixou a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um gol do atacante Fernandão, aos quatro minutos de jogo, o time esmeraldino chegou à sua quinta vitória na competição. Com o resultado, o Goiás chegou aos 23 pontos e ultrapassou Coritiba e Bota...