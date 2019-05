Esporte Em casa, Fluminense arranca empate no fim com o Cruzeiro pela Copa do Brasil Com o resultado, a decisão fica para 5 de junho, às 19h15, no Mineirão

Com gol de João Pedro aos 48 minutos do segundo tempo, o Fluminense buscou o empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado compensa a atuação da equipe carioca, que viu o time mineiro ter apenas uma finalização, que culminou no gol de Pedro Rocha. Com o resultado, a decisão f...