Esporte Em casa, Atlético sai na frente e vê Cuiabá empatar no final Dragão abre o placar com Mike e sofre empate em cobrança de pênalti. Mesmo com tropeço, time rubro-negro retoma a vice-liderança

O Atlético voltou a tropeçar como mandante nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão empatou com o Cuiabá, 1 a 1, nesta terça-feira (8), no Estádio Antônio Accioly. Com o resultado, o time atleticano retoma a vice-liderança com 46 pontos e supera o Sport nos critérios de desempate. Esse foi o sétimo tropeço atleticano em seus domínios. Até aqui, o Drag...