Esporte Em casa, Atlético-GO tropeça no Crac e só empata Em jogo de estreia do goleiro Jean, time rubro-negro só empata, 0 a 0, no Estádio Olímpico

O Atlético não foi o Atlético de jogos anteriores. Previsível, parou na marcação do Crac, desperdiçou chances de gols e só empatou com o time catalano, por 0 a 0, na noite desta quinta-feira (20), no Estádio Olímpico, em jogo adiado e que fechou a 5ª rodada do Estadual. A partida marcou as estreias do goleiro Jean e do zagueiro Éder. O empate em casa, associada à...