Esporte Em casa, Atlético-GO recebe Bahia no Brasileiro Sub-17 Equipe busca primeira vitória na competição de base

Após a estreia com derrota no Campeonato Brasileiro Sub-17, o Atlético-GO jogará pela reabilitação na tarde deste sábado (15), às 15 horas, no Estádio Antônio Accioly. Esta será a primeira vez que o time sub-17 jogará em casa na competição, na qual terá como adversário e visitante o Bahia. Na 1ª rodada, as duas equipes foram derrotadas em partidas pelo Grupo A - o ...