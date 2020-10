Esporte Em casa, Atlético-GO abusa dos erros e é goleado pelo Palmeiras Dragão tem falhas defensivas e vê time paulista vencer confronto direto no meio da tabela de classificação

Em casa, o Atlético-GO abusou dos erros e contribuiu para a vitória do Palmeiras, por 3 a 0, neste domingo (25), no Estádio Olímpico, em Goiânia. O Dragão teve duas falhas decisivas para a derrota pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes estavam empatados com 22 pontos antes da partida e fizeram confronto direto. Com a vitória o Palmei...