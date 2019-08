Esporte Em casa, Atlético faz jogo de ida das oitavas contra o São Paulo

Ano passado, o Atlético abriu a participação dele, na Copa do Brasil Sub-17, encarando o São Paulo na 1ª fase. O Dragão foi batido nos dois jogos (2 a 1 e 1 a 0) e acabou eliminado. Nesta quarta-feira (14), os dois times voltam a se enfrentar, pela 2ª fase do torneio, a partir das 15 horas, no Estádio Antônio Accioly. Depois, decidem vaga em Cotia (SP). O ingresso será...