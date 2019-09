Esporte Em casa, Athletico-PR fica no empate com a lanterna Chapecoense No primeiro jogo após título da Copa do Brasil, Furacão saiu atrás e buscou igualdade diante do alviverde catarinense

Ainda sob o impacto da conquista do título inédito da Copa do Brasil, o Athletico-PR deu a primeira decepção à sua torcida ao empatar contra a Chapecoense por 1 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do maior volume de jogo, o time paranaense não esteve em uma noite inspirada e pecou demais nas finali...