Esporte Em casa, Aparecidense define vaga na Série D e calendário Com a necessidade de vitória, Camaleão recebe a Caldense pelo jogo da volta da 2ª fase da Série D do Brasileiro

A Aparecidense disputará em casa, na tarde desta sexta-feira (17), às 16 horas, a primeira decisão na Série D do Brasileiro. Em jogo, no Estádio Annibal Batista, está a continuidade do clube na competição. Para se manter viva na Série D, com chances de acesso e em atividade no futebol profissional, a Aparecidense terá de superar a Caldense-MG por um gol de diferença, p...