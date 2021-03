Esporte Em casa, Anápolis vence Itumbiara e se reabilita no Goianão

O Anápolis, com gol de Ivamar na primeira participação dele na partida, no segundo tempo, conseguiu a vitória e a reabilitação no Goianão 2021. No Estádio Jonas Duarte, o Galo da Comarca venceu o Itumbiara, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (3), pela 2ª rodada da competição. O Anápolis precisava do resultado, pois foi criticado após perder para o Grêmio Aná...