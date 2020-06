Esporte Em carta aberta, Isabel critica Ana Paula após polêmica sobre racismo Isabel afirmou que as postagens da ex-jogadora são recheadas de preconceito, falta de respeito, ignorância e irresponsabilidade com o processo de combate ao racismo no mundo

Duas ex-jogadores da seleção brasileira de vôlei estão no meio de uma polêmica. Neste sábado (6), após Ana Paula Henkel, medalhista de bronze com a equipe nacional na Olimpíada de Atlanta-1996, ser acusada de racismo nas redes sociais por causa de uma postagem no Twitter, Isabel Salgado publicou um texto em resposta. Ana Paula, que mora nos Estados Unidos, é uma ...