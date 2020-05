Esporte Em carta aberta, Corinthians se diz contra a retomada do futebol neste momento Presidente do clube elogia esforços feitos pela comunidade do futebol brasileiro, mas pede mais diálogo para definir uma melhor forma de as competições serem retomadas

Em uma carta aberta divulgada nesta terça-feira (26) em seu site oficial e em suas redes sociais, o Corinthians se posicionou contra a retomada do futebol no Brasil neste momento em meio à pandemia do novo coronavírus. Assinada pelo presidente Andrés Sanchez, o clube diz que é preciso articulação e que o futebol não pode se antecipar ao controle do vírus. "Depois de 23 ...