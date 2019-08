Esporte Em busca do ouro, Ygor Coelho garante 5ª medalha do badminton

Estreante em Jogos Pan-Americanos, Ygor Coelho fez história nesta quinta-feira (01) em Lima, no Peru. Pelas semifinais do inidividual masculino do badminton, o brasileiro derrotou de virada o canadense Jason Ho-Shue por 2 sets a 1 - com parciais de 20/22, 22/20 e 21/8 - e se tornou o primeiro atleta do Brasil a chegar à decisão da modalidade. Com ao menos a medal...