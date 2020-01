Esporte Em busca de um técnico, Atlético tenta Zé Ricardo Técnico trabalhou no Flamengo, Botafogo, Fortaleza e Inter. Ano passado, nos dois últimos clubes, não fez trabalhos consistentes

O Atlético está à procura de um treinador, desde a saída de Eduardo Barrroca, no dia 30 de novembro passado, no jogo do acesso à Série A (0 a 0 contra o Sport). Alguns nomes foram sondados, mas não houve acerto. Um deles é Zé Ricardo, que foi demitido pelo Inter, ano passado. Zé Ricardo, de 48 anos, teria sido procurado pelo presidente do Atlético, Adson Batista, nos ú...