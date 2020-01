Esporte Em busca de títulos, Thiago Galhardo destaca a estrutura do Internacional Pelo Ceará, no Brasileiro do ano passado, Galhardo disputou 34 das 38 rodadas da competição e marcou 12 gols. O time terminou apenas na 16ª colocação, uma acima da zona do rebaixamento

O meia-atacante Thiago Galhardo, de 30 anos, anunciado na quarta-feira como reforço do Internacional, foi apresentado, nesta sexta-feira, após o terceiro dia da pré-temporada da equipe gaúcha. Com bom desempenho no último Brasileiro pelo Ceará, o jogador falou de sua expectativa em atuar pela equipe do técnico argentino Eduardo Coudet. "Espero vir para somar, ao l...