Esporte Em busca de sonho paralímpico, atletas goianos retomam treinos Atletas falam sobre preparação para buscar vaga ou conseguir convocação para Jogos que foram adiados para o próximo ano

A preparação para a disputa dos Jogos Paralímpicos, no ano que vem, ganhou mais intensidade para atletas goianos nas últimas semanas com a retomada de treinos presenciais, mas ainda com restrições e cuidados por causa da pandemia da Covid-19. A busca por uma vaga no evento que será realizado em Tóquio, no Japão, é o objetivo de atletas do Estado de sete modalidades esp...