Em busca de recursos, novo diretor do Vila quer reaproximação da torcida

As mudanças no Vila Nova não serão apenas na formação do elenco. O comando de algumas diretorias também terão novos gestores. No marketing, Murilo Reis voltou a ficar à frente do cargo que ele já ocupou em 2015. Nesta semana, o dirigente assumiu o departamento, no lugar de Evandro Júnior, com objetivos delineados para a próxima temporada. “Meu objetivo prioritário será captar r...