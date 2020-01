Esporte Em busca de recuperação, Goiás enfrenta Penapolense na Copinha Após derrota para o Confiança-SE, time esmeraldino trabalha parte psicológica dos atletas, de acordo com o técnico Augusto César

O Goiás entra em campo neste domingo (5) em busca de recuperação, na Copa São Paulo de Juniores. Após ser derrotado, na estreia do torneio, pelo Confiança-SE por 1 a 0, o time esmeraldino mede forças com a Penapolense-SP, que empatou com o Sertãozinho-SP em 1 a 1, na rodada de abertura. O confronto contra o time paulista será disputado a partir das 20h30, n...