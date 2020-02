Em novo momento no Goianão, mas de olho na evolução técnica que ajudará na conquista de metas, Goiás e Anapolina vão encarar a reta final da fase de classificação do Estadual. As equipes se enfrentam neste sábado (22), no Olímpico, às 16h30, e iniciam campanhas no returno, que será utilizado para crescimento coletivo.

Goiás e Anapolina querem melhorar seus respectivos desempenhos. O time esmeraldino pensa nos desafios que terá na temporada. “Minha ideia é disputar o 2º turno com a equipe que entendo ser a ideal, focar no Estadual com dedicação completa para essa competição. A Sul-Americana, com a classificação (à 2ª fase), vamos ter um intervalo até maio, mas podemos ganhar corpo como equipe durante o returno”, comentou o técnico Ney Franco.

Na Rubra, a ideia é parecida, mas para escapar do descenso à 2ª Divisão - o clube é o 10º colocado com 4 pontos. “Quando cheguei, a Anapolina estava sem pontuar. Depois de dois jogos, estamos com 4 pontos. A meta no 2º turno é acabar com esse risco de queda”, frisou o treinador Artur Neto.

A primeira chance que ambos terão para dar pontapé inicial na busca pelos objetivos será hoje no Olímpico. Na 4ª colocação, com 9 pontos, o Goiás quer se manter entre os quatro primeiros e se aproximar da classificação.

“Nosso desempenho tem de ser melhor. Vamos buscar ter um jogo mais consciente, um time melhor posicionado, mais força ofensiva e defesa sólida. O returno pode ser aproveitado para nos reconstruirmos como equipe, vamos trabalhar para fazer ajustes que nos ajudarão. Nosso objetivo é liderar o 2º turno”, salientou Ney Franco, que terá o desfalque do volante Gilberto Júnior (lesionado) e pretende dar corpo para o time que faz decisão contra o Sol de América, pela Sul-Americana, na terça-feira (25).

Do outro lado, Artur Neto quer sonhar mais alto. “Será jogo complicado, mas não temos muita coisa para mudar. O pedido da direção é de confirmar a permanência. Vou além, quero a classificação e vaga nas competições nacionais. Consegui isso no Goiânia, posso repetir na Anapolina”, disse o técnico da Rubra.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Pintado, Heron, Luiz Gustavo e Caju (Jefferson); Léo Sena, Sandro e Daniel Bessa; Keko Villalva, Rafael Moura (Lucão) e Victor Andrade. Técnico: Ney Franco

ANAPOLINA: Rafael Khan; Murillo, Lúcio, Vinicius Del’amore e Victor Lindenberg; Arlen, Victor Feijão e Ikaro; Rafhael Lucas, Renatinho e Douglas Caé. Técnico: Artur Neto

Local: Olímpico. Data: 22/2/2020 (sábado). Horário: 16h30. Árbitro: Gabriel Queiroz. Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Hugo Corrêa. Ingressos: R$ 60 (inteira). Promoção: meia-entrada com apresentação de duas apostas na TimeMania, no concurso 1448, com Goiás como time do coração