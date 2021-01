O atacante Zé Roberto reconhece que ainda não marcou o número de gols que considera necessários a um jogador da posição. Suspenso na derrota para o Grêmio, ele deve ser uma das novidades do Atlético-GO no jogo desta quinta-feira (7), diante do Vasco, no Estádio Antônio Accioly.

Na Série A 2020, Zé Roberto fez dois gols - sobre Athletico-PR e Flamengo, nos empates de 1 a 1 -, participou de jogadas que resultaram em gols e afirma que também joga muito em função do sistema tático que é usado no Dragão, um "time reativo", segundo ele. Para Zé Roberto, os gols voltarão a sair e isso é questão de momento. Em janeiro, o atacante espera ficar em paz com as redes adversárias.

"Diria que a Série A é bem mais forte tecnicamente, é preciso estar bem mais preparado, pois é uma competição de altíssimo nível e nosso time é um time reativo. Às vezes, procuramos jogar mais no contra-ataque, por tática, pelo adversário com o qual vamos jogar. Com certeza, isso também dificulta um pouco. Mas o que eu disse é que estou aqui para poder ajudar, tentar fazer gol, dar assistência, marcar (adversário), segurar a bola na frente quando tem de segurar", explicou o jogador atleticano.

Será a primeira partida do Dragão nesta temporada e, nela, o time espera iniciar com vitória em 2021 e, ainda, com gols de Zé Roberto, que voltou ao clube rubro-negro em setembro de 2020 após o clube atleticano adquirir parte dos direitos econômicos (60%) adquiridos dos direitos econômicos do atacante.

Segundo o jogador, o gol pode sair nas próximas rodadas da Série A ou até outras competições, como o Goianão 2020 e Copa Verde, caso ele seja escalado. "Lógico que vou ser hipócrita de falar que não estou triste com os gols que não estão saindo, sempre. Mas estou treinando, estou batalhando e é questão de momento os gols voltarem a sair e eu, com o Atlético, poder deslanchar ainda mais", acrescentou Zé Roberto, que iniciou 2020 balançando as redes do Grêmio Anápolis, em Anápolis, em janeiro.

Até agora, os artilheiros do time na Série são o goleiro Jean e o atacante Gustavo Ferrareis, com três gols cada. Zé Roberto argumenta que nos 25 gols marcados pela equipe na Série A estão bem repartidos.

"Nosso time tem essa característica, de os gols estarem bem distribuídos. Acho que o mais importante é estarmos conseguindo os resultados. Lógico que sempre procuro estar marcando, fazendo gols e me posicionando para finalizar. Incomoda um pouco ficar alguns jogos sem fazer gol, mas estou trabalhando e lutando diariamente para voltar a marcar", frisou o atacante do Dragão.