Esporte Em busca de centroavante, Goiás monitora mercado

A diretoria do Goiás está no mercado em busca de um centroavante. Depois de contratar Alef Manga, do Volta Redonda-RJ, que atua mais pelos lados, mas pode jogar centralizado eventualmente, o time esmeraldino procura no mercado um camisa 9 para chegar como titular. Bruno Mezenga, ex-Vila Nova e artilheiro do Campeonato Paulista, até o momento, pela Ferroviária-SP, é avaliado na S...