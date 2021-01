Esporte Em busca de ‘calendário cheio’, Aparecidense estreia na Copa Verde Nesta quarta-feira, às 16 horas, o Camaleão recebe o Aquidauanense-MS, no Aníbal, em jogo único, pela 1ª fase do torneio regional

Ainda pela temporada 2020, a Aparecidense será o primeiro time goiano a estrear na Copa Verde. O Camaleão encara o Aquidauanense-MS, em jogo único, às 16 horas desta quarta-feira (20), no Aníbal Batista de Toledo. Será a segunda participação da equipe de Aparecida de Goiânia no torneio regional, que ainda terá as estreias, a partir da 2ª fase, de Atlético e Vila Nova como...