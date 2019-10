Esporte Em busca de ascensão na Série B, Vila Nova e Criciúma duelam no Serra Tigres, Vila Nova e Criciúma se enfrentam em Goiânia. Meta é fugir da degola e melhorar artilharia

O jogo entre Vila Nova e Criciúma, nesta terça-feira (1º), às 19h15, no Estádio Serra Dourada, coloca frente a frente os dois piores ataques da Série B do Brasileiro. Cada um do times marcou 17 gols na competição, o que dá uma média de 0,68 gols por partida. O número de gols dos times não é a única estatística ruim para este confronto. Dentro de casa, pela competição, o...