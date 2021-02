Esporte Em busca de 2021 diferente, dupla é apresentada no Vila Nova Kallyl (volante) e Nilson Júnior (zagueiro/lateral esquerdo) foram rebaixados na Série C 2020 com Boa Esporte e Treze, respectivamente, e se destacam neste início de trajetórias no Tigre

Depois de estrearem com a camisa do Vila Nova, o volante Kallyl e o zagueiro Nilson Júnior foram apresentados nesta terça-feira (9). Os jogadores se destacaram nas últimas partidas da equipe colorada, com desarmes, polivalência para jogar em mais de uma posição e tiveram boas atuações nos jogos que disputaram. Uma coincidência entre os jogadores é que ambos cheg...