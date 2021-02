Esporte Em busca da Libertadores, Corinthians pode atrapalhar o Flamengo na briga pelo bi nacional Corinthians precisa de uma atuação bem diferente da registrada no confronto com o Flamengo no primeiro turno, quando foi goleado por 5 a 1

A programação do Campeonato Brasileiro tem na faixa das 16h deste domingo (14) um par de jogos no Rio de Janeiro com desdobramentos nas três principais arenas de batalha da tabela. A luta pelo título, a briga pelas vagas restantes na Copa Libertadores e a fuga do rebaixamento serão diretamente afetadas por Flamengo x Corinthians e Vasco x Internacional. Inter e Flam...