Esporte Em busca da 4ª vitória seguida, Flamengo duela com Fluminense Para o setor ofensivo, o técnico Domènec Torrent tem como opções Pedro, Michael, Vitinho e Lincoln, além de Gabigol

O Flamengo pode ter dois desfalques no ataque para o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (9), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique ainda se recupera de um edema ósseo no joelho direito e não deve estar à disposição, enquanto Pedro Rocha, que chegou a atuar alguns minutos contra o Fortaleza, trata uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Para o seto...